Bursa'da 20 Bin Lira Değerinde Dron Çalındı

Bursa'da 20 bin lira değerinde dron çalan şüphelileri yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri harekete geçti. Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler, "Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediler.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezindeki işyerinden yaklaşık 20 bin lira değerinde dronun çalınması ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Güven Timleri, dron çalan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheliler 40 adet suç kaydı bulunan V.K. (22), 58 suç kaydı bulunan F.Ç. (19) kısa sürede yakalandı.

İfadesi pes dedirtti

Gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadesinde, "Bursa'nın manzarası güzel. O yüzden dron ile bakmak için çaldık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç tutuklanırken, V.K. ev hapsi cezasına çarptırıldı. - BURSA