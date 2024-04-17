Burhaniye'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son iki gün içinde yaptığı uygulamalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu ele geçirilirken, aranan 7 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş olaylarının önüne geçebilmek için yaptığı çalışmalarda, muhtelif bölgelerde yapılan uygulamalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ile bir adet tam otomatik tüfek, çok sayıda ve çeşitli ebatlarda silah mühimmatı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalar sırasında çeşitli suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 7 kişi de yakalandı. - BALIKESİR