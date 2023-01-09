Burdur'daki yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti. Burdur'un Ağlasun ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti. Çınar Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında bir evin çatısında çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında Ömer Ali Tok dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ömer Ali Tok'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ömer Ali Ağlasun Burdur 3. Sayfa Haberler

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