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Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da yapılan jandarma operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili birçok malzeme ele geçirildi.

Burdur'da şubat ayında jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 1-29 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen faaliyetler çerçevesinde icra edilen 29 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 32 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi, 11'i adli kontrol şartıyla serbest, 16'sı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda; 34 gram eroin, 26 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 93 adet sentetik ecza, 4 adet kullanma aparatı, 2 adet makas, 85 bin gram tütün, 1 bin 200 adet boş makaron, 2 adet makaron doldurma makinesi, 234 adet kozmetik malzeme (parfüm), 22 adet muhtelif giyim eşyası, 2 bin 580 litre faturasız/kaçak temizlik malzemesi, 1 adet cep telefonu, 57 adet senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi ve 1 adet sondaj kamyonu ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Burdur 3.Sayfa Güncel Haberler

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