Burdur'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı

Burdur'da direksiyon hakimiyeti kaybeden motosikletlinin kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarpması sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan genç kız yaralandı.

Kaza 23.35 sıralarında Burdur merkez Emek Mahallesi Şair Nedim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda 35 AKS 495 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Özcan A.(25), motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Melisa B.(19) hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Melisa B.'yi ayakta tedavi ederek olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özcan A.'nın 2.07 promil alkollü ve ehliyetinin yetersiz olduğu anlaşılınca Özcan A.'ya 12 bin 878 TL para cezası uygulandı. Özcan A. ve Melisa B. gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken kazada hasar alan motosiklet ise otoparka çekildi. - BURDUR