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Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından 1 Mart-10 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak icra edilen 21 faaliyette yakalanarak adli/idari işlem yapılan 35 şüpheliden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest, 26'sı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 18 gram metamfetamin, 8 gram bonzai, 6 adet kullanma aparatı, 5 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 8 adet tabanca mühimmatı, 3 adet dedektör ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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