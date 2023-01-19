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Burdur'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı.

Gölhisar ilçesinde Zambak Caddesi'nde çalıştığı 5 katlı inşaatın beşinci katından düşen Hilmi Tavas (33) ağır yaralandı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Tavas burada yapılan tedavisinin ardından göğüs tüpü takılarak Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. 5. kattan göğsünün üstüne düşen Hilmi Tavas'ın bel kemiğinde kırık olduğu ve akciğerlerinde zedelenme olduğu bildirildi. Hilmi Tavas acildeki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Gölhisar Burdur 3. Sayfa Haberler

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