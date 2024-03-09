Burdur'da Ekobis Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Burdur'da yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan ekobisin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 saatlerinde Burdur merkez Sinan Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yeşiltepe Caddesinden Karasenir Caddesine seyir halinde olan Ayşe T. idaresindeki 15 ABT 167 plakalı ekobis sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçup devrildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ekobis içinde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Raziye A., Ayşe T. ve Cahide C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet hastanesine kaldırıldı. Araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR