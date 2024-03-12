Burdur'da Asayiş Uygulaması: 7 Firari Yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-10 Mart tarihleri arasında meydana gelen 21 asayiş olayında 26 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 32 bin 520 şahıs sorgulamasından 94 aranan şahıs, 14 bin 489 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 firari şahıs yakalanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR