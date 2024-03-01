Burdur-Antalya karayolunda traktörle otomobil çarpışması: 2 yaralı

Burdur- Antalya karayolunda traktörün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.55'de Burdur-Antalya karayolu Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Kurna köyüne gitmek üzere 15 DV 674 plakalı traktörü ile yola çıkan Ali Ç., Kurna kavşağa girmek isterken arkasından gelen Taner E. idaresindeki 07 PV 034 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taner E. ve araçtaki Çiğdem E. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Ali Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Muayenesiz aracı trafiğe çıkarmaktan Ali Ç.'ye bin 506 TL idari para cezası uygulanırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURDUR