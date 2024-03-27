Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 3,12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK