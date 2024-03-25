Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 20,17 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK