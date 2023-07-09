Boşanma Aşamasındaki Eşi Kaçıran Muhtar Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu kaçıran ve hakkında 23 yıla kadar hapis istenen Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İkinci kez eşini kaçırdığı iddia edilen Kuloğlu, tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu'nu (41) 2 kez kaçırıp, darbeden ve hakkında hazırlanan ikinci iddianamede 3 ayrı suçtan toplam 23 yıla kadar hapsi istenen Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51), tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.< Cumhuriyet Mahallesi Hilmi Bodur Sokak'ta oturan Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa ile eşi İlknur Kuloğlu'ndan haber alamayan yakınları, geçen yıl 23 Nisan'da polise başvurdu. Kayıp çift aranırken, İlknur Kuloğlu jandarmayı arayıp, yardım istedi. Eşinin kendisini kaçırdığını söyleyen İlknur Kuloğlu, Kuloğlu'nun yerini tarif etti. Jandarmanın yakaladığı Kuloğlu, işlemleri sonrası savcılığa sevk edildi. Eşinin suçlamalarını reddeden Kuloğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. İlknur Kuloğlu hakkında ise koruma kararı verildi.