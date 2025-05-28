Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 15 Şüpheli Gözaltında

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasıyla 15 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Borsa İstanbul'da sosyal medya aracılığıyla manipülatif hareketlerde bulundukları iddia edilen 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar Türkiye genelinde 9 ilde gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Borsa İstanbul piyasasında sosyal medyadan manipülatif hareketler yaptıkları iddia edilen 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine başlatılan ve yürütülen soruşturma dahilinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, 'Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı' isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı belirlenen 17 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere 9 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
SGK zaman aşımı nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği uyarısı yaptı

SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır

Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Güpegündüz pes dedirten hırsızlık! Vatandaşlar fark edip telefona sarıldı

Güpegündüz devlet malına el uzatan utanmazlar böyle görüntülendi
17 yaşındaki genç kız evlendikten 10 gün sonra kayboldu

17 yaşındaki genç kız evlendikten 10 gün sonra kayboldu
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.