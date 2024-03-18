Üye Girişi
Haberler

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık küle döndü

Güncelleme:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev 1 samanlık küle döndü. Yangını söndürmek isteyen 2 kişi yaralandı.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevresinde bulunan 2 katlı ahşap eve ve samanlığa sıçradı. Samanlıkta bulunan balyaların da hızla tutuşmasıyla yangın daha da büyüyerek dışarda bulunan traktörü de tutuşturdu. Yangının hızla büyüdüğünü gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabaladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmek için çabalayan 2 vatandaş ellerinden yaralandı. Durum, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Meydana gelen yangında 3 ev, 1 samanlık, 1 traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Bolu Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title