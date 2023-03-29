Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe açıldı Bolu'da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR kayarak bir otomobil çarpışması sonucunda kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe açıldı

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR kayarak bir otomobil çarpışması sonucunda kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir TIR yolda kayarak bir otomobile çarptı. Kayan TIR, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapattı. Polis ekipleri tarafından Bolu'dan İstanbul istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendirildi. Kapanan yol yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda yol trafiğe açıldı.