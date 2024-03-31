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Bolu'da Yol Verme Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

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Bolu'da yol verme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kadınların da dahil olduğu kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

Olay, Borazanlar Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce yumruklar havada uçuştu. Kavgaya kadınların da dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler kavgayı görerek ayırmak için müdahale etti. Vatandaşların uzun uğraşlarıyla kavga eden gruplar ayırıldı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga Bolu Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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