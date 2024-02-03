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Bolu'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

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Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tempra marka araç alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bolu'da Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tempra marka araç alev aldı.

Olay, Borazanlar Mahallesi'nde Efes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Sebile Ç.'ye ait 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Efes Fiat Bolu Olaylar İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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