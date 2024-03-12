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Bodrum'da Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken lastik bottaki 68 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına yüzerek geçmeye çalışan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken lastik bottaki 68 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki iki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot durdurularak 41 göçmen ile beraberindeki 27 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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