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Bodrum'da Motosiklet Sürücüsü Tıra Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü tıra çarparak hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'ndan ilçe merkezi istikametine giden Hüseyin Altunkaya idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak karşı istikametten gelen hafriyat tırına yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kolu kopan Altunkaya, metrelerce ileri savruldu. Ağır şekilde yaralanan ve Bodrum'daki hastaneye kaldırılan Hüseyin Altunkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bodrum Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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