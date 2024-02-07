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Bodrum'da Mobil Radarla Yakalanan 31 Düzensiz Göçmen

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında mobil radarla tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında mobil radarla tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bodrum Muğla Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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