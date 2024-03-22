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Bodrum'da 38 düzensiz göçmen yakalandı, 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde üç olayda toplam 38 düzensiz göçmen yakalanırken 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Hareketli lastik botlar durdurularak 3'ü çocuk 33 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 5 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, olay ile bağlantılı olarak Akyarlar İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan takip neticesinde karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı. Karaya çıkarılan toplam 35 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan 4 düzensiz göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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