Bodrum Açıklarında 88 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 47 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 88 düzensiz göçmen yakalandı, 47 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında farklı saatlerde bir sürat teknesi ve iki ayrı lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmelerin yurtdışına çıkmaya çalıştığı bilgisi alındı. Belirtilen bölgelere hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, 12'si çocuk 88 göçmeni yakaladı. Bodrum açıklarındaki başka bir olayda ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-109) bölgeye hareket etti. Lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan toplam 135 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA