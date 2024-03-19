Bodrum açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 67 göçmen yakalandı. Olaylarda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında iki ayrı can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 12 çocuk kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki 3 ayrı olayda ise 3 lastik bottaki 67 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan 100 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltındaki 2 göçmen kaçakçısı ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA