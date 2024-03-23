Bingöl'de otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Solhan'ın Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve 14 yaşında olduğu öğrenilen H.Ü.'ye çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ü., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL