Bingöl'de durdurulan bir araç içinde silahlar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir araç içerisinde gizlenmiş vaziyette çeşitli marka silahlar ve mermileri ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, suç ve suçlulukla mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 20 Mayıs 2023 günü Bingöl ili Genç İlçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet esnasında durdurulan araç içerisinde köpek unsurları ile yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş vaziyette 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör, 34 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 adet 7.62 mm AK-47 Kaleşnikof marka Piyade Tüfeği, tüfeğe ait 6 adet şarjör, 155 adet 7.62 mm çapında mermi ve 1 adet 12 cap. tekli kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araçta yolcu olarak bulunan M.E.Y. isimli şahıs hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılarak, şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi. - BİNGÖL