Binanın çatısı alev alev yandı Konya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatısı alev alev yandı

KONYA - Konya'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Irmaklı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokak üzerinde araç geçişlerini kontrol altına alırken, vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri binanın çatısındaki yangını yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından söndürdü. Bina sakinlerinden dumandan etkilenen olmazken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.