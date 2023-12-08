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Bilecik'te Müftü Numarasıyla Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Gözaltına Alındı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde telefonda kendilerini il müftüsü olarak tanıtıp kurum ismini kullanarak dolandırıcılık yapan 2 şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahısların Türkiye genelinde 35 olayda 127 bin 300 TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde telefonda kendilerini il müftüsü olarak tanıtıp kurum ismini kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslar gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünce yapılan 'Yıldırım Operasyonu' ile, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen 2 şahıs, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ve İzmir'in Buca ilçesinde gözaltına alındı. Şahısların Türkiye genelinde toplam 35 olayda 127 bin 300 TL haksız kazanç sağladığı tespit edilirken, R.D. ve A.K. isimli şüpheliler ilk ifadelerinin ardından Söğüt Adliyesine çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet telefon, 3 adet sim kartı, 6 adet sim kart kalıbı ele geçirildi. A.K isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.D isimli şüpheli tutuklandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Türkiye Söğüt Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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