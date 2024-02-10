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Bilecik'te Dur İhtarına Uymayan Sürücü Yakalandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde dur ihtarına uymayan bir sürücü, aracı bırakarak başka bir araçla kaçmaya devam etti. Ancak jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu ve silah malzemeleri bulundu.

Bilecik'te dur ihtarına uymayan sürücü aracı bırakarak başka bir araçla kaçarken yakayı ele verdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde icra edilen önleyici kolluk faaliyetinde bir otomobilin dur ihtarına uymaması üzerine Trafik Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Yapılan araştırma ve takip sonucu araç sürücüsü H.K isimli şahıs aracı Söğüt'te bırakarak S.K isimli şahsın aracı ile kaçmaya devam ederken köy yolunda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Konu hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli arama kararının alınmasının ardından yapılan aramada; 5 gram ağırlığında metamfetamin, 1 adet payp, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar H.K ve S.K Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bilecik Söğüt Polisiye Uyuşturucu Gözaltı Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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