Bilecik'te 140 öğrenci trafik eğitimleriyle bilinçlendirildi

Bilecik'te 140 öğrenci daha trafik eğitimleri konusunda bilinçlendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu'nda 140 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi kapsamında, trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve öğrencilerin trafikte uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Trafik eğitimleriyle öğrencilerin güvenli yolculukları için adım atılmaya devam ediyor. - BİLECİK