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Beylikdüzü'nde Zincir Marketin Deposunda Yangın Çıktı

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Beylikdüzü'nde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir zincir marketin deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, deponun alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Marmara Mahallesi Avrasya Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin deposunda çıktı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Caddeye gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale dönerken, marketin deposunda hasar meydana geldi. Deponun alev alev yandığı anlar ise, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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