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Beylikdüzü'nde uygulamada tabanca ele geçirildi

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Beylikdüzü'nde yapılan uygulama sırasında durdurulan araçta gizlenmiş bir tabanca bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen 4 kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde uygulamaya takılan aracın gizli bölmesinde tabanca ele geçirildi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurulan ve şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracın kolçak kısmında ruhsatsız tabancı bulunurken, araçtaki şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bizimkent köprüsü üzerinde yapılan polis uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan 4 şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde detaylı arama gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen arama neticesinde kolçak bölmesinde gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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