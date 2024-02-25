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Beylikdüzü'nde Çocuk Destek Merkezi'nde Yangın Çıktı

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Beylikdüzü'nde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 çocuk tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Beylikdüzü'nde Çocuk destek merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında bina içerisinde bulunan 10 çocuk itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, yangın ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan Çocuk Destek Merkezi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 10 çocuğu itfaiye merdiveni yardımıyla tahliye etti. Tahliye edilenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, dumandan etkilenenler daha sonra ambulanslar ile hastanelere sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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