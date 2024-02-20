Beylikdüzü'nde 3 yayaya çarpan sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaza, dün akşam E-5 yan yol Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana gelmişti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FLL 946 plakalı araç, kaldırıma çıkarak önce yürüyen 3 yayaya, ardından bir oto galerinin duvarına çarpmıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Konuya ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda sürücü A.S.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.