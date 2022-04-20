Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Beton mikserinin çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya'da yol kenarında bekleyen 26 yaşındaki genç, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da yol kenarında bekleyen 26 yaşındaki genç, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bekleyen Ömer Çelik'e (26), Y.A. idaresindeki 42 ALB 316 plakalı beton mikseri çarptı. Talihsiz genç, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve olay yeri incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni Alanya Belediyesi Morguna kaldırılırken, sürücü Y.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beton Mikseri, Ömer Çelik, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title