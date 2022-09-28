Beton mikseri şarampole devrildi: 1 kişi yaralı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen beton mikseri sürücüsü yaralandı. Kırklareli'de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen beton mikseri sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, 39 TN 201 plakalı Erdem Koçer idaresindeki beton mikseri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Koçer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Sürücü Koçer, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demirköy Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beton mikseri şarampole devrildi: 1 kişi yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.