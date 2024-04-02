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Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 8'e yükseldi

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İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır" denildi.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'ye yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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