Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında ölü sayısı 27'ye yükseldi
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir" denildi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir" denildi. - İSTANBUL