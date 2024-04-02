Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralanmıştır" denildi.
İstanbul Valiliği, Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamada, "Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiştir. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevkleri yapılmaktadır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL