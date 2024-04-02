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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti

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Beşiktaş'ta gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübündeki çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı. Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

Hayatını kaybeden Atanur Aladağ'ın yakını Türkeş Aladağ, "Biz başka yerde çalışıyoruz. Telefon geldi yangın çıktı diye. Amcamın çocuğu da içerideydi. 2 kişiydi. 1 tanesi şans eseri kurtuluyor. Diğeri de mutfakta olduğu için zehirleniyor ve vefat ediyor. Aşçı olarak çalışıyordu. Diğeri de garsondu. Ailelerin başı sağ olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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