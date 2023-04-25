Bayram tatilinin gözdesi Çameli oldu

Doğa tatili yapmak için en uygun yerler arasında yer alan ve el değmemiş ormanlarıyla gözde haline gelen Denizli'nin Çameli ilçesi, Ramazan Bayramı'nda ilgi odağı oldu.

Doğa tatili yapmak için en uygun yerler arasında yer alan ve el değmemiş ormanlarıyla gözde haline gelen Denizli'nin Çameli ilçesi, Ramazan Bayramı'nda ilgi odağı oldu.

Ramazan Bayramı nedeni ile ilçeye dışarıdan gelen vatandaşlar hem aileleri ile bayramlaşıp mutluluklarını paylaşırken hem de uzun zamandır görmedikleri Çameli'nin güzelleriyle buluşma fırsatı yakaladı. Çameli'nin gözde mekanları Paşa Deresi, Yörük Oturağı Emecik Kanyonu ve Kolak Gölündeki piknik alanları bayram tatilinde dolup aştı. Bayram nedeniyle yurtdışından gelen Japonya, İngiltere ve Arabistan'dan de gelen turistlerde ilçeye yoğun ilgi gösterdi.

Çameli'nin hafta sonları olduğu gibi bayramda da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten yetkililer, "İş stresinden bunalan vatandaşlarımız, bayramı bahane ederek ilçemizdeki mesire alanları ve doğal güzelliklerindeki kanyonları, şelaleleri gezme fırsatı buldu. İlçede ikinci bir konutu veya ailesini ziyaret gelen gurbetçiler ile birlikte bayram nedeniyle ilçede artan bir hareketlilik yaşandı. Bayram öncesi aldığı tedbirler ile ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dediler. - DENİZLİ