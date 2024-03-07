Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'un asayiş olaylarında en güvenilir illerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızı güven içinde okullarına göndermenizi sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz" dedi.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu'nda İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Eldivan şunları kaydetti:

"İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzde çalışmaktayız. Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızı güven içinde okullarına göndermenizi sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz.

Şunun bilinmesini isterim ki; ne sebeple olursa olsun başta terör örgütü olmak üzere suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak için her türlü güvenlik önlemlerini alıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı ocak ve şubat ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum."

Asayiş olayları, narkotik suçlar, terörle mücadele, kaçakçılık suçları gibi birçok konuda bilgi aktaran Vali Eldivan, konuşmasına şöyle devam etti: "Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının ilk 2 ayında 273 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının aynı döneminde 210 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında yüzde 23 düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının tamamı aydınlatılmış olup, faili meçhul olay bulunmamaktadır.

2024 yılında kişilere karşı 119 malvarlığına karşı 37 olay meydana gelmiş olup, olayların tamamı aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlanmıştır. 4 hırsızlık failleri yakalanmıştır. İlimiz genelinde son bir aydır hırsızlık meydana gelmemiştir.

6284 sayılı kanun kapsamında 30 olay meydana gelmiş, 34 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takibi yapılmaktadır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 yılı ilk 2 ayında, 44 2024 yılının aynı döneminde 62 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı yüzde 41 artmıştır.

2023 yılında, 50 bin 142, 2024 yılında 89 bin 125 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78, 2023 yılında 31 bin 723, 2024 yılında 54 bin 553 araç sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış sağlanmıştır."

Narkotik suçlarla mücadele

14 operasyonda, 15 şüpheli şahıs yakalandığını toplantıda duyuran Vali Eldivan, "Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından 1,67 gram metamfetamin maddesi, 14,57 gram esrar maddesi, 69 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Ayrıca 1 adet av tüfeği ile birlikte 11 adet fişek ve 2 aranan şahıs yakalanmıştır. 2023 yılı ilk 2 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında yüzde 16 artış, yakalanan şahıs sayısında yüzde 21 azalış ve tutuklanan şahıs sayımız aynıdır. Yakalanan esrar maddesinde yüzde 609 artış, sentetik ecza maddesinde yüzde 100 artış, metamfetamin maddesinde yüzde 91 azalış olmuştur" dedi.

Terörle mücadele

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini, terör örgütlerine destek verenlere göz açtırmayacaklarını, bu çerçevede çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Vali Eldivan, "1 Şahıs FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan, 1 şahıs PKK/KCK Terör Örgütüne finansman sağlamak suçundan 3 şahısta PKK/KCK Terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 4 şahıs gözaltına alınmış ve şahısların adli mercilere sevki sağlanmış, 1 sosyal medya hesabı ile 3 internet sitesinin erişimi engellenmiştir. 2023 yılı ile 2024 yılı Ocak ve Şubat ayı mukayese edildiğinde işlem yapılan şahıs sayısının yüzde 150 arttığı görülmüştür" diyerek konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar çerçevesinde 12 olayda 17 şüpheli şahsa adli işlem uygulandığını ifade eden Vali Eldivan, "2023 yılının ilk 2 ayına oranla 2024 yılı ilk 2 ayında yapılan çalışmalar sonucu yakalama oranları yüzde 120 artış göstermiştir" şeklinde konuştu.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele

10 operasyonda, 11 şüpheli şahısın yakalandığı bilgisini paylaşan Vali Eldivan, "Yapılan operasyonlarda ülkeye kaçak girmeye çalışan 32 yabancı uyruklu şahıs engellenmiş ve deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edilmiştir. 2023 yılı ilk 2 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında yüzde 600 artış, yakalanan şahıs sayısında yüzde 900 artış ve tutuklanan şahıs sayısında ise yüzde 100 artış sağlanmıştır" sözlerini kullandı.

Toplum destekli faaliyetler

2024 yılının ilk aylarında 630 vatandaşa trafik eğitimi, 9 okulda 420 öğrenciye Jandarmanın Tanıtımı ve Çevre Bilinci eğitimi, 140 kadın vatandaşa En iyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verildiğini aktaran Vali Eldivan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "2 bin 867 adet sanal dolandırıcılık ve KADES broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 191 kadın vatandaşımıza KADES eğitimi, 140 kadın vatandaşımıza En iyi Narkotik Polisi Anne eğitimi verilmiştir. Pazar yeri, ikametgah, okul, iş yeri ve Muhtar olmak üzere toplam 396 bilgilendirme ziyareti yapılmıştır." - BAYBURT