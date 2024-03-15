Batman'da Tankerde Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Batman'da bir tankere düzenlenen operasyonda 21 ton 528 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kaçak ürün sevkiyatı yapacağı istihbaratı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tankerde arama yapıldı. Aramada, tankerde 21 ton 528 litre kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, bazı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ise kaçak olduğu değerlendirilen akaryakıtın yanı sıra gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 959 paket sigara, 40 kilogram nargile tütünü, 6 adet cep telefonu ve 6 adet şarj başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN