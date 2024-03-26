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Batman'da polis ekipten kaçan araçtan uyuşturucu ele geçirildi

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Batman'da polis ekipten kaçan araçtan atılan kutuda 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube müdürlüklerince takibe alınan araç durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince, kovalamaca sırasında araçtan atılan kutuda ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Batman Narkotik Suçlar Güvenlik Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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