Batman'da Kovalamaca Sonucu 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Batman'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta 11 kilo 462 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılana açıklamada, 22 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalarda kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 11 kilo 462 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği, gözaltına alınan 2 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - BATMAN