Batman'da izinsiz gösteri: 6 gözaltı

BATMAN - Batman'da 20 Mart'ta Nevruz etkinliği sonrası sokaklarda taşkınlık çıkartan 6 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 20 Mart'ta merkez Bağlar Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyen yüzleri maskeli bir gurup terör örgütü PKK sloganları atarak lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen polisin dağılın uyarısına taşlarla karşılık veren guruba TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale edildi. Ara sokaklara kaçan kişiler ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 6 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, sosyal medyada bulunan görüntülerin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden değil, Batman'da Bağlar Mahallesi'nde olduğu öğrenildi.