Batman'da hırsızlar demir makasla okul kantinine dadandı - Haberler

Batman Selçuklu Ortaokulu'nun bahçesindeki kantine dadanan hırsızlar, kantindeki malzemeleri çalıp kasada bulunan 7 bin TL'yi de alıp kayıplara karıştı.

Sabah saat 06.00'da kantini açmaya gelen kantinci Veysi Güzel, içeri girdiğinde kapının kırık olduğunu ve içerideki malzemelerin yerinde olmadığını fark ettiğini söyledi. Kasasında 7 bin TL nakit paranın da olduğunu belirten Güzel, "Malzemelerin hepsini 3 tane çöp torbası poşetine doldurup kendisiyle götürmüş. Şu an mağdurum. Yaklaşık 13-14 bin liraya yakın zararım olmuş" dedi.

"Elinde demir makasıyla içeri girmiş"

Daha önce böyle bir hırsızlık olayının yaşanmadığını aktaran Güzel, 5 - 6 yıldır burada olan insanların bile ilk defa böyle bir hırsızlık olayına şahit olduklarını kaydetti. Güzel, "Tanımadığım kişiler gelmişler buraya kim olduklarını da bilmiyorum. Kamera tam net olmadığı için tespit edilemedi. Bir de karanlıktı zaten. O gün de toz yağıyordu. Kameranın etrafı komple toz olduğu için tam net göstermiyordu. Elinde inşaatta kullanılan demir makası var. Demir makası ile içeri giriyor. İlk önce camların etrafını dolaşıyor. Burayı açabilir miyim diye bakıyor açamıyor en son kapıya dadanıyor. Demir makasla kapının kilitlerini kırıyor. Ondan sonra göbeğini patlatıyor, sacını kesiyor. Yaklaşık 1 buçuk saat içeride kantinle uğraşmış, kapıyı açıncaya kadar" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa