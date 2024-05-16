Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Batman'da yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ruhsatsız silahlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda farklı markalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemeleri sürüyor. - BATMAN