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Başkentte sağanak yağış etkili oldu, araçlar suda mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Başkentte sağanak yağış etkili oldu, araçlar suda mahsur kaldı Sağanak yağış sonrası bazı iş yerlerini su bastı Başkent'te etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Başkentte sağanak yağış etkili oldu, araçlar suda mahsur kaldı

Sağanak yağış sonrası bazı iş yerlerini su bastı

ANKARA - Başkent'te etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle yollar sular altında kalırken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan etkisini artıran dolu ve sağanak yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şehrin belirli noktalarında ise araçlar yollarda güçlükle ilerlerken, meydana gelen kazalar ise trafiği durma noktasına getirdi. Belirli noktalarda etkisini arttıran dolu yağışı da sokakları beyaza bürüdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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