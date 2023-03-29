Başkentte kar yağışı başladı Ankara, Nisan ayı yaklaşırken güne kar yağışı ile uyandı.

Başkentte kar yağışı başladı

ANKARA - Ankara, Nisan ayı yaklaşırken güne kar yağışı ile uyandı.

Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.